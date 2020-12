Σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκε αρχαίο εστιατόριο στην Πομπηία.

Η ανακάλυψη είχε γίνει τον Απρίλιο του 2019, αλλά σήμερα για πρώτη φορά ήρθε στο φως ένα πραγματικός θησαυρός.

Ένας πάγκος εστιατορίου τύπου fast food που ονομάζεται θερμοπωλείο αποκαλύπτει ότι το πρόχειρο φαγητό υπήρχε έντονα στην καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης που θάφτηκε στην τέφρα το 79 μ.Χ.

Το μπροστινό μέρος του θερμοπωλείο είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες σε έντονα χρώματα οι οποίες απεικονίζουν ζώα, μέρος των συστατικών που είχε το φαγητό.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 26, 2020