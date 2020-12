Το θέμα που έχει προκύψει με τον Τόμας Ερτέλ και την επιλογή της Μπαρτσελόνα να αφήσει τον Γάλλο να γυρίσει μόνος του από την Κωνσταντινούπολη στη Βαρκελώνη συζητιέται σε όλη τη μπασκετική Ευρώπη.

Θέση για το ζήτημα πήρε και ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ξέσπασε κατά των «μπλαουγκράνα».

Ο Αμερικανός τόνισε πως ο Ερτέλ θα βρισκόταν ακόμα στη Κωνσταντινούπολη αν δεν υπήρχε να τον βοηθήσει ο συμπατριώτης του Ροντρίγκ Μπομπουά.

«Που θα ήταν τώρα ο Τόμας εάν δεν ήταν ο Μπομπουά; Ενδεχομένως να περιτριγύριζε κάπου στην Κωνσταντινούπολη και να κολλούσε κορωνοϊό», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.

Where would my guy Thomas be without Beaubois???? Prolly still walking around Istanbul somewhere catching COVID

— Mike James (@TheNatural_05) December 24, 2020