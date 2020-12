Συνεχείς είναι οι διαβουλεύσεις στην ΕΕ μετά την πληροφορία για μετάλλαξη του κοροναϊού στη Μεγάλη Βρετανία.

Πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργατών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με εκπροσώπους των κρατών-μελών για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Αύριο, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι στις 12.00 (ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού κρίσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό τη γερμανική προεδρία για να υπάρξει καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός για αντιμετώπιση της κατάστασης, σχετικά με τη μετάλλαξη του κοροναϊού.

‼️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

‼️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK 🇬🇧. #Coronavirus

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020