Τα στούντιο Warner Bros ανακοίνωσαν ότι όλες οι ταινίες τους που έχουν προγραμματιστεί για το 2021 στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων τα πολυαναμενόμενα Matrix 4 και Dune, θα προβληθούν στην πλατφόρμα τους βίντεο on demand HBO Max παράλληλα με την κυκλοφορία τους στους κινηματογράφους, προκειμένου να προσαρμοστούν στην πανδημία Covid-19.

«Ζούμε μια περίοδο χωρίς προηγούμενο, που απαιτεί να επιδείξουμε δημιουργικότητα για να βρούμε λύσεις», εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της Warner Bros, Αν Σάρνοφ, κατά την παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας, που θα αφορά τουλάχιστον 17 ταινίες τον επόμενο χρόνο, μεταξύ των οποίων ένα πρίκουελ εμπνευσμένο από τη σειρά Sopranos και τη συνέχεια της ταινίας σούπερ ηρώων Suicide Squad.

Warner Bros. will release all of its 2021 movies, including big-budget movies like “Dune,” on streaming and in theaters at the same time. It’s a gloomy assessment of the prospects for a return to cinemas. https://t.co/ZV8YywCJyK

— The New York Times (@nytimes) December 3, 2020