Ένας Ινδός δάσκαλος, ο Ραντζιτσίνχ Ντισάλε, τιμήθηκε φέτος με το Διεθνές Βραβείο Εκπαιδευτικού, το αποκαλούμενο και «Νόμπελ Διδασκαλίας» για τη δουλειά του που βοήθησε τις μικρές μαθήτριές του, σε μια φτωχή, αγροτική κοινότητα της δυτικής Ινδίας.

Ο Ντισάλε ανακοίνωσε αμέσως ότι θα μοιραστεί το χρηματικό έπαθλο, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με τους άλλους εννέα φιναλίστ συναδέλφους του, κάτι που σημαίνει ότι ο καθένας τους θα λάβει περίπου 55.000 δολάρια. Το βραβείο καθιερώθηκε από το Ίδρυμα Βάρκεϊ, σε συνεργασία με την UNESCO.

Οι διοργανωτές τον τίμησαν επειδή «άλλαξε τις ευκαιρίες ζωής» των κοριτσιών στο δημοτικό σχολείο Ζίλα Παρισάντ, στο χωριό Παριτεβάντι του κρατιδίου Μαχαράστρα.

Την ανακοίνωση έκανε, σε μια εικονική τελετή από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, ο συγγραφέας και ηθοποιός Στίβεν Φράι. Ο Ντισάλε, εμφανώς χαρούμενος, άκουσε τα νέα στο σπίτι του στην Ινδία, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του.

