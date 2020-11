O οίκος Gucci δημοσίευσε μια σύντομη, γλυκιά ταινία, το «ouverture of something that never ended».

Βασίζεται στο Ταχυδρομείο (και πιθανώς στο πιο κομψό ταχυδρομείο που θα δείτε ποτέ) και συμμετέχει επίσης ο Harry Styles.

Παρακολουθήστε και ετοιμαστείτε να γοητευτείτε.

Πήγε στο ταχυδρομείο για να στείλει μια ταχυδρομική κάρτα, αλλά η ημέρα της Silvia συνεχίζει να ξετυλίγεται σε απρόβλεπτες κατευθύνσεις.

Παραδόξως, παρακολουθώντας συνομιλίες σε μια σειρά ασυνήθιστα καλοντυμένων πελατών, αρχίζει να εστιάζει έντονα σε έναν κομψό κύριο (τον σεβάσμιο Ιταλό κριτικό τέχνης Achille Bonito Oliva), ο οποίος ασχολείται με ένα περίεργο τηλεφώνημα από έναν άλλο χαρακτήρα (τραγουδιστής και ηθοποιός Harry Styles).

Το αινιγματικό φυλλάδιο κάνει μια άλλη εμφάνιση, αυτή τη φορά με τη μορφή γραμματοσήμου…

Το «At The Post Office» σκηνοθετείται από τον Gus Van Sant και τον δημιουργικό σκηνοθέτη Gucci Alessandro Michele.

Βίντεο