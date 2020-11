Ένα απίστευτο πείραμα έκανε η πυροσβεστική στη Βρετανία προκειμένου να δείξει πόσο επικίνδυνο είναι το τηγάνισμα της γαλοπούλας στο σπίτι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αν κάποιος επιχειρήσει να βάλει μία ολόκληρη γαλοπούλα σε μία κατσαρόλα με βραστό λάδι, τότε τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.

Δείτε το βίντεο που θα σας κάνει να τρώτε την γαλοπούλα σας μόνο…ψητή.

Firefighters show the dangers of deep-frying turkey for Thanksgiving pic.twitter.com/6I8mAQcO7f

— The Sun (@TheSun) November 25, 2020