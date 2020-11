O ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι έδωσε το πράσινο φως προκειμένου η Εμιλι Μέρφι, η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών (General Services Administration, GSA), να αρχίσει τη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στην ομάδα του εκλεγμένου δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως οι προσφυγές των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, με τις οποίες αμφισβητείται το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, θα συνεχιστούν.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Εμιλι Μέρφι στην GSA για την απόλυτη αφοσίωση και πίστη της στη χώρα μας. Παρενοχλήθηκε, απειλήθηκε, εξυβρίστηκε – και δεν θέλω να βλέπω να συμβαίνει αυτό στην ίδια, στην οικογένειά της, ή σε λειτουργούς της GSA», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

«Η υπόθεσή μας συνεχίζεται δυνατά, θα συνεχίσουμε τον καλό αγώνα, και πιστεύω ότι θα επικρατήσουμε! Μολαταύτα, προς το συμφέρον της χώρας μας, συστήνω στην Εμιλι και στην ομάδα της να κάνει αυτό που χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο», πρόσθεσε.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020