Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών και της τουριστικής βιομηχανίας στον τομέα αυτό. Πολλές χώρες έχουν «γίνει» από τις παραγωγές διάσημων ταινιών σε αντίθεση με την χώρα μας όπου έως σήμερα εμπόδια και μόνο εμπόδια δημιουργούνταν στους επίδοξους παγκόσμιας εμβέλειας παραγωγούς. Η περιφέρεια Ιονίων νήσων «το έπιασε» το νόημα και δημιούργησε ένα γραφείο «συνοικεσίων» μεταξύ της και των παραγωγών ταινιών ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιθυμούν να έρθουν να γυρίσουν ταινία στην Ελλάδα.

Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, που διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και να αναδειχθούν ως ένας σημαντικός “κινηματογραφικός τουριστικός προορισμός”, αναμένουν πολλαπλά οφέλη από αυτή την κίνηση που η αλήθεια είναι πως έλειπε.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημιούργησε το δικό της Film Office για την διευκόλυνση της ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυσης και υποστήριξης τέτοιων δραστηριοτήτων, το οποίο αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής με τους παραγωγούς και σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στα Ιόνια Νησιά.

Το δε καλύτερο είναι πως η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα αξιοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τη δράση σε ποσοστό 85%. Επαινούμε την περιφέρεια για αυτή την δράση της αλλά εφιστούμε την προσοχή ώστε να μην είναι απλά μια ενέργεια που δηλώνει το «παρών» στην αγορά του θεάματος χωρίς έντονη εμπλοκή σε αυτή. Δηλαδή δεν αρκεί να ψάχνουν το γραφείο αλλά το γραφείο να ψάχνει και να προτείνει διαρκώς στους παραγωγούς παγκοσμίως την δυνατότητα να τους διευκολύνει σε ότι ζητήσουν.

Οι υπηρεσίες

Ως δομή της Περιφέρειας, υποστηρίζει όλες τις εγχώριες και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές κάθε είδους, και παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως:

· την αξιόπιστη και αποτελεσματική διάχυση της πληροφόρησης αναφορικά με τις κυβερνητικές πολιτικές και τα οικονομικά κίνητρα για την έλξη οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες και διευκολύνσεις που παρέχει η Περιφέρεια.

· την προώθηση και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε νησιού, μικρού και μεγάλου

· την παροχή εστιασμένων πληροφοριών με σαφή τρόπο, σχετικά με την διαθεσιμότητα τοποθεσιών, το επαγγελματικό δυναμικό, τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που διαθέτει η περιοχή, μέσω των δύο βάσεων δεδομένων: α) Οδηγός Παραγωγής και β) Οδηγός Τοποθεσίας,

· τη διευκόλυνση των επαφών των ενδιαφερομένων εταιρειών παραγωγής με τους κεντρικούς και τοπικούς φορείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

· την υποστήριξη στη διευκόλυνση και επιτάχυνση διεκπεραίωσης διαδικασιών που απαιτούν αποφάσεις και άδειες από τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους κρατικούς φορείς.

Το FilmOffice θα διαθέτει το δικό του χώρο στην Κέρκυρα, στην οδό Βελισαρίου 34, ενώ θα σύνδεση και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Το Film Office της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: “CIAK – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme are a through cinema”. Η πράξη CIAK χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 2014-2020” κατά 85% από πόρους της Ε.Ε (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από ιδίους πόρους των συμμετεχουσών χωρών.