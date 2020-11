Σε λειτουργία θα επιστρέψει από τις 20 Ιανουαρίου ο επίσημος λογαριασμός του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Twitter, όταν και θα ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα χρησιμοποιήσει το θεσμικό account @POTUS για να μεταφέρει τα μηνύματά του, κάτι που δεν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ που χρησιμοποιούσε το @realDonaldTrump.

Μάλιστα, μερικές αναρτήσεις του, όπως η παρακάτω σχολιάστηκαν από πολλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων, ενώ το ίδιο το Twitter «φίλτραρε» κάποια από τα μηνύματα του αμερικανού προέδρου σχετικά με την πανδημία:

We have more Cases because we have more Testing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2020