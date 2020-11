Ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, το βράδυ της Πέμπτης, μαύρου άνδρα από λευκούς φρουρούς ασφαλείας μέσα σε σούπερ μάρκετ του ομίλου Carrefour στο Πόρτο Αλέγκρε, στη νότια Βραζιλία, πυροδότησε κύμα οργής και αγανάκτησης σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τη χθεσινή ημέρα εορτασμού της Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τους Μαύρους.

Το περιστατικό, που προκάλεσε διαδηλώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις βίαια επεισόδια, συνέβη την Πέμπτη το βράδυ: βίντεο που τράβηξε μάρτυρας και μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης καταγράφει τη στιγμή που ο 40χρονος Ζοάο Αλμπέρτο Σιλβέιρα Φρέιτας δέχεται απανωτές γροθιές στο πρόσωπο από φρουρό ενώ ένας άλλος τον κρατά. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

Σε άλλες εικόνες φαίνονται άνδρες υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη στον άνδρα που κειτόταν μπροστά από την είσοδο του σούπερ μάρκετ και ο οποίος πέθανε επί τόπου.

Σύμφωνα με την στρατονομία, ο 40χρονος απείλησε υπάλληλο του σούπερ μάρκετ η οποία κάλεσε τους φρουρούς ασφαλείας. Οι δύο φρουροί συνελήφθησαν. Ενας από αυτούς είναι στρατιωτικός αστυνομικός που εργάζεται για την ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας εκτός των ωραρίων εργασίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

Φίλος του θύματος, που ήταν μάρτυρας του επεισοδίου, είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1 ότι ο Σιλβέιρα Φρέιτας, ενώ δεχόταν την επίθεση από τους φρουρούς, «φώναζε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει», φράση που φώναζε ο Τζορτζ Φλόιντ, ο Αφροαμερικανός που πέθανε από ασφυξία στα χέρια της αστυνομίας τον Μάιο στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, σε δολοφονία που συγκλόνισε τον κόσμο και πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Ο G1 ανέφερε ότι αρχική ανάλυση του ιατροδικαστικού ινστιτούτου της Πολιτείας έδειξε ως ενδεχόμενη αιτία θανάτου την ασφυξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

Σε ανακοίνωση χθες, η τοπική μονάδα της γαλλικής αλυσίδας Carrefour SA εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για αυτό που αποκάλεσε ως κτηνώδη θάνατο και τόνισε ότι έλαβε αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Πρόσθεσε ότι θα τερματίσει τη σύμβαση με την εταιρεία ασφαλείας, θα απολύσει τον υπάλληλο που ήταν υπεύθυνος για το κατάστημα κατά τη στιγμή του συμβάντος και θα κλείσει το κατάστημα ως ένδειξη σεβασμού.



Διαδηλώσεις για τον κτηνώδη θάνατο του Φρέιτας (Reuters)

Σε σειρά tweets στα πορτογαλικά, ο γάλλος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, σημειώνοντας πως οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι «αβάσταχτες».

«Εσωτερικά μέτρα ελήφθησαν αμέσως από τον όμιλο Carrefour Brazil, κυρίως αναφορικά με τη συμβαλλόμενη εταιρεία ασφάλειας. Αυτά τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Οι αξίες μου και οι αξίες της Carrefour δεν ευθυγραμμίζονται με τον ρατσισμό και τη βία», ανέφερε το αφεντικό της παγκόσμιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ.



Reuters

Ο Μπομπάρ ζήτησε επίσης «πλήρη επανεξέταση των δράσεων κατάρτισης για υπαλλήλους και υπεργολάβους, όσον αφορά την ασφάλεια, τον σεβασμό της διαφορετικότητας και τις αξίες του σεβασμού και της απόρριψης της μισαλλοδοξίας».

Στο Πόρτο Αλέγκρε, διαδηλωτές χθες το απόγευμα μοίραζαν αυτοκόλλητα που απεικόνιζαν το λογότυπο της Carrefour λεκιασμένο με αίμα και ζήταγαν μποϊκοτάζ της αλυσίδας. Κρατούσαν πανό στα πορτογαλικά που έγραφε Black Lives Matter (Οι Ζωές των Μαύρων Μετρούν) και πλακάτ που ζητούσαν δικαιοσύνη για τον Μπέτο, ψευδώνυμο του θύματος.

Η διαδήλωση έλαβε βίαιη τροπή το βράδυ και διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα και οχήματα μεταφοράς στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ που συνέβη το τραγικό συμβάν. Μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως η αστυνομία έριξε δακρυγόνα ενάντια στους διαδηλωτές.

Στο Σάο Πάολο, δεκάδες διαδηλωτές έσπασαν με πέτρες τα μπροστινά παράθυρα καταστήματος Carrefour, αφαίρεσαν τις μπροστινές πόρτες και εισέβαλαν στο κτίριο, πετώντας προϊόντα στους διαδρόμους.

Demonstrations against #French supermarket chain Carrefour erupted in cities across #Brazil, in response to the brutal murder of João Alberto Silveira Freitas.#VidasNegrasImportam #BlackLivesMatter pic.twitter.com/O9ItMmMudF

— th1an1 (@th1an1) November 20, 2020