Τη λήψη μέτρων τύπου Κίνας και την επιβολή αυστηρότερου lockdown για δύο εβδομάδες πρότεινε ως μέτρο ο καθηγητής μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του κοροναϊού και να αποσυμφορηθεί το εθνικό σύστημα υγείας.

«Ένα χαρακτηριστικό της επιδημίας, ήδη από τον Αύγουστο, είναι ότι υπάρχει διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί.

Πρέπει το lockdown να γίνει πιο αυστηρό, όπως στην Κίνα. Στη Γουχάν έβγαινε μια φορά την εβδομάδα ένας άνθρωπος να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Να κλείσουν οι επιχειρήσεις και να λειτουργούμε κάθε μέρα σαν να είναι Κυριακή. Ένα lockdown τύπου Γουχάν για δύο εβδομάδες, θα μπορούσε να αποσυμφορήσει την κατάσταση και να ανακόψει τη μετάδοση του ιού», τόνισε ο κ. Βατόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Θα μπορούσε όμως να γίνει η Ελλάδα, Γουχάν έστω και για δύο εβδομάδες;

Σε πρώτη ανάλυση δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό που έκανε τον Φεβρουάριο η Κίνα όχι μόνο δεν ήταν εύκολο αλλά ήταν και πρωτόγνωρο.

Μιλάμε για το μεγαλύτερο lockdown στην ανθρώπινη ιστορία (2, 5 μήνες, 76 ημέρες) καθώς δεκατρείς πόλεις και πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρωποι κλειδώθηκαν σπίτια τους.

Τα σπίτια στην Κίνα είχαν γίνει «φυλακές» και η ζωή ουσιαστικά είχε σταματήσει.

Οι δρόμοι είχαν γεμίσει με αστυνομικούς και στρατό οι οποίοι έλεγχαν τις μετακινήσεις και την εφαρμογή των μέτρων. Μέχρι και οδοφράγματα είχαν στηθεί για να αποτραπεί είσοδος και έξοδος στην πόλη.

Αεροδρόμια, σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και οδικές αρτηρίες έκλεισαν.

Φαντάζει μακρινό αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να ξεχάσεις τα βίντεο με τους φωτισμένους ουρανοξύστες από όπου οι εσώκλειστοι Κινέζοι τραγουδούσαν κι έλεγαν κουράγιο ο ένας στον άλλον.

In Wuhan residents are shouting “武汉加油/Wuhan Jiayou” from their apartments. It translates as “Wuhan Be strong/You can do this”; this kind of solidarity is very heartwarming. pic.twitter.com/xfQKyflCPy

— Thomas (@Owishemwe) January 27, 2020