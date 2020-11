Η Έφη Σαρρή δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις που έκανε για εκείνη ο Τρύφωνας Σαμαράς λίγη ώρα μετά το τέλος του Just the 2 Of Us, το περασμένο Σάββατο.

Ο γνωστός κομμωτής, ο οποίος νόσησε με Covid-19 και πλέον είναι απόλυτα υγιής, ανέβηκε στην σκηνή και μαζί με την Έφη Σαρρή και τραγούδησαν «Στην πυρά» με τον… δικό τους τρόπο:

Λίγο μετά από αυτή την «καυτή» εμφάνιση ήρθαν και οι «καυτές» δηλώσεις Σαμαρά για την Έφη Σαρρή:

«Κοίτα, η Έφη Σαρρή είναι δύσκολος άνθρωπος. Μην τη βλέπετε έτσι λίγο τρελούλα και του γιατρού, όταν μιλάει κανονικά είναι πολύ καλή. Μετά όταν έρχεται εδώ στο στούντιο ξεμωραίνεται, αλλά τι να κάνουμε…

Μακάρι να φτάσουμε όλοι στην ηλικία της και να είμαστε όλοι σαν την Έφη Σαρρή», δήλωσε on camera ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Η Έφη Σαρρή, μιλώντας στο Happy Day,δεν άφησε τις δηλώσεις του Τρύφωνα Σαμαρά να έδωσε τη δική της απάντηση στον τηλεοπτικό της παρτενέρ της.

«Θα τον κάνω ντα ντα. Ο Τρύφωνας είναι ένα γλυκό και λίγο ανάλαφρο παιδί. Έκανα το λάθος να του εκμυστηρευτώ αυτό το μεγάλο μυστικό της ηλικίας μου και εκείνος με ξεμπρόστιασε, με «έδωσε».

Μιας όμως και το είπε τώρα και είπε ότι είμαι και μεγάλη. Μήπως θέλετε να το πω έτσι και δημοσίως να τελειώνει αυτό το θέμα με την ηλικία; Εγώ έχω τα γενέθλιά μου την Τετάρτη και κλείνω τα 77», είπε και συνέχισε:

«Εδώ με έχουν ενοχλήσει άλλα κι άλλα, θα με ενοχλήσει ο Τρύφωνας; Μιλάμε συνέχεια. Χθες με πήρε στις 03:30 το βράδυ, ήταν «αλλού». Ό,τι κάνει το κάνει με τρελό πάθος κι εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα ακούραστο πλάσμα και εμένα με εντυπωσιάζει γιατί εγώ είμαι τεμπέλα».