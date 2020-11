Τις καινούργιες κρεασιόν της από τρισδιάστατο εκτυπωτή παρουσίασε σε show εικονικής πραγματικότητας η σχεδιάστρια μόδας Ganit Goldstein.

Στην κολεξιόν «WeAreAble», η Goldstein αμφισβητεί ευθέως τις τρέχουσες μεθόδους παραγωγής της βιομηχανίας μόδας, χρησιμοποιώντας ειδική τεχνολογία για να εξελίξει καινούργια υφάσματα από τρισδιάστατο εκτυπωτή συνδυασμένα με πολύχρωμο κέντημα.

ganit goldstein combines 3D printing & embroidery to create sustainable custom garments https://t.co/36wy27GcPp pic.twitter.com/PhhkP25Spx — designboom (@designboom) October 30, 2020

Βασίζεται σε μέτρα τα οποία παίρνει με έναν 360 μοιρών σκάνερ σώματος, κάτι το οποίο της επιτρέπει να δημιουργήσει κατά παραγγελία ενδύματα τα οποία είναι ακριβώς για το σώμα αυτού που θα τα φορέσει.

Αποτέλεσμα αυτού είναι μια αποστομωτική απάντηση στη «fast fashion».

Επιπλέον, επηρεασμένη από παραδοσιακές ιαπωνικές τεχνικές και από την ύφανση Ikat (σ.σ. παραδοσιακή τεχνική που απαντιέται στο Ουζμπεκιστάν και, γενικότερα, στην Κεντρική Ασία), με την κολεξιόν «WeAreAble» η Goldstein αναδεικνύει ένα μοναδικό συνδυασμό μεθόδων τεχνουργίας και τρισδιάστατης εκτύπωσης, ένα συνδυασμό παλιών και μελλοντικών τεχνολογιών.

Redress Design Award in Hong Kong🇭🇰 Our Ganit Goldstein from #Israel🇮🇱#Bezalel Academy being 1 of the 11 finalists of this sustainable #fashion competition. We are so proud of her. pic.twitter.com/LoL4k40uqN — Yael Lenga Ben Hur (@YaelLenga) September 6, 2018

Αρχικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σχεδίαζε να παρουσιάσει την κολεξιόν στην ετήσια «Wear It Summit Exhibition» του Βερολίνου, αλλά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης την υποχρέωσαν να προσθέσει έναν 360 μοιρών εκθεσιακό χώρο: με τη βοήθεια του Yoav Goldstein – του αδελφού της, ο οποίος είναι εξειδικευμένος μηχανικός πληροφορικής στην Intel – δούλεψαν τους περασμένους μήνες για να εξελίξουν μια τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας η οποία δημιουργεί μια ρεαλιστική 360 μοιρών έκθεση για να παρουσιαστεί η κολεξιόν.

Great advancements are happening at the intersection of #3DPrinting and high #fashion. Designer Ganit Goldstein is pushing the boundaries of innovation with #Stratasys. See how she uses the power of technology to create a one-of-a-kind shoe design: https://t.co/mR57AV82zq pic.twitter.com/YniM0I75yT — Stratasys (@Stratasys) August 8, 2019

Η Goldstein ελπίζει ότι αυτή η εξατομικευμένη διαδικασία θα προσφέρει μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική σε πελάτες που αναζητούν τρόπους να απομακρυνθούν από τη βιομηχανία «fast fashion». Μιλώντας στο Designboom, τόνισε: «Εμπνεύστηκα για να δημιουργήσω την κολεξιόν χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες αιχμής αφότου είδα τις καταστροφικές επιπτώσεις της “fast fashion” στο περιβάλλον. Το να δημιουργείς ένα ποιοτικό, κλασικό κομμάτι το οποίο ταιριάζει απολύτως στο σώμα κάποιου σημαίνει μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στη μόδα – ελπίζω ότι, με τις τεχνολογίες που σήμερα είναι διαθέσιμες σε εμάς, οι σχεδιαστές θα προσανατολιστούν προς τη δημιουργία λιγότερων, κατά παραγγελία κομματιών και θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τη μόδα χωρίς να έχουμε αντίκτυπο στον πλανήτη».