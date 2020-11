Μετά την πανηγυρική εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως 46ου προέδρου των ΗΠΑ, η προσοχή πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται με την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο είναι πώς θα διαμορφωθεί η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικότερα σε σχέση με την Ελλάδα.

Η εκλογή του αμερικανού προέδρου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των γεωπολιτικών σχέσεων και τις ευαίσθητες ισορροπίες σε αρκετές «καυτές» περιοχές. Μία εξ’ αυτών είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου την προηγούμενη τετραετία ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρούσε «θερμή» σχέση με τον Ταγίπ Ερντογάν με αποτέλεσμα να «κλείνει τα μάτια» στις τουρκικές προκλήσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι επί προεδρίας Τραμπ, για πρώτη φορά διαμεσολαβιτικό ρόλο στις ελληνοτουρκικές διαφορές ανέλαβε η Γερμανία, αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποφευχθεί γενικευμένη σύρραξη που θα ξέφευγε από τον έλεγχο. Εξ’ ου και ενδεχόμενη επανεκλογή του Ρεπουμπλικανού θα έφερνε ως προς αυτό το κομμάτι σε δυσχερή θέση την χώρα μας.

Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά είδε με ικανοποίηση αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία την εκλογή Μπάιντεν, με δεδομένο ότι ο νέος πρόεδρος είναι βαθύς γνώστης των ζητημάτων που μας απασχολούν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες διεθνώς που έσπευσε να στείλει τα συγχαρητήριά του στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος πως υπό την προεδρία του οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας θα καταστούν ακόμη ισχυρότερες» έγραψε o κ. Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter που συνόδευε με την ελληνική και την αμερικανική σημαία.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020