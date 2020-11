Must Read

«I’ll Be There for You» τραγούδησαν Μαρία Σολωμού και Ντορέττα Παπαδημητρίου στην έτερη Roomie Κατερίνα Ζαρίφη που νοσεί με κοροναϊό.

Η Κατερίνα Ζαρίφη, έχει μετακομίσει προσωρινά στο πατρικό της, αφού περνάει τη δοκιμασία του κοροναϊού και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τη Μαρία Σολωμού εύχονται να επιστρέψει σύντομα και απόλυτα υγιής στο σπίτι τους, έως τότε προσπάθησαν αν της φτιάξουν την διάθεση.

Της τραγούδησαν το πασίγνωστο τραγούδι από την πολυαγαπημένη σειρά «Φιλαράκια» και στη συνέχεια επικοινώνησαν μαζί της διαδικτυακά.

Η Κατερίνα τους μίλησε για τα συμπτώματα του ιού και πως εκείνη βιώνει την καραντίνα περιμένοντας την ανάρρωση.