Ο αρχηγός των Guns N ‘Roses, Axl Rose, παρότρυνε τους Αμερικανούς να «ψηφίσουν για έναν καλύτερο κόσμο» στις προεδρικές εκλογές.

Συγκεκριμένα σε δημοσίευσή του στο Twitter, ο διάσημος τραγουδιστής προέτρεψε τους αμερικανούς να ασκήσουν το δημοκρατικό τους καθήκον, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι αντιμέτωπος με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

«Ψηφίστε για τους Αγαπημένους Σας, για Εμάς και για Εμάς μαζί ως Ένα και αν βοηθάει… Ψηφίστε γνωρίζοντας ότι υπάρχουν εκείνοι που ελπίζουν, προσεύχονται και υπολογίζουν ότι δεν θα ψηφίσετε και θα κάνουν ουσιαστικά ό,τι νομίζουν ότι μπορεί να πετύχει για να σας σταματήσουν από το να ψηφίσετε» έγραψε ο τραγουδιστής.

«Ψηφίστε για το μέλλον της χώρας μας, του πλανήτη μας, του πλανήτη σας, αυτού του πλανήτη, του μοναδικού που έχουμε. Ψηφίστε για όσους αγωνίστηκαν, υπέφεραν και πέθαναν για εξασφαλίσουν και να προστατεύσουν το δικαίωμά σας να ψηφίζετε» αναφέρει στην ανάρτηση.

«Ψηφίστε ό,τι κι αν γίνει. Ψηφίστε, πάρτε μια θέση. Ψηφίστε με θάρρος ενάντια στον φόβο και τον εκφοβισμό. Ψηφίστε παρά τους θορύβους, τα ψέματα και τους περισπασμούς. Ψηφίστε για τη χώρα, για έναν καλύτερο κόσμο, για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» προσθέτει.

Αν και ο Rose απέφυγε να δηλώσει την υποστήριξή του σε υποψήφιο των αμερικανικών εκλογών, στο παρελθόν επέκρινε με σφοδρότητα τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

VOTE

For Loved Ones

For You

And For US

Together As One

And If It Helps…

Vote Knowing There Are Those

Hoping, Praying N’ Counting On

You Won’t

And Would Do Virtually ANYTHING

They Thought They Could Get Away With

To Stop You

VOTE

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

— Axl Rose (@axlrose) November 3, 2020