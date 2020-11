Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε στον Πρόεδρο της Αυστρίας Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν τον αποτροπιασμό της για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βιέννη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό.

Με ανάρτηση στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και προασπίζεται την διαφύλαξη των αξιών και ιδανικών της.

Appalled by the terrorist attacks in #Vienna, I expressed to President @vanderbellen my condolences for the families of the victims and the Austrian people. Europe stands united in the fight against terrorism and will spare no effort to safeguard our values and ideals.

