Η Κένταλ Νικόλ Τζένερ είναι μοντέλο και τηλεοπτική προσωπικότητα, αρκετά πολυαγαπημένη μέσα από τη γνωστή συμμετοχή της στο show «Keeping Up with the Kardashians» αφού είναι μέλος της γνωστής οικογένειας των Καρτασιάνς.

Σαν μοντέλο έχει περπατήσει στις μεγαλύτερες πασαρέλες μόδας του κόσμου, φορώντας ρούχα μεγάλων σχεδιαστών της Νέας Υόρκης (New York Fashion Week) , του Μιλάνου και του Παρισιού και είναι πλέον μία από τις πιο γνωστές influencers στα social media.

Να σημειωθεί ότι η αγάπη της να φωτογραφίζεται, είναι κάτι που κάνει τόσο επαγγελματικά, όσο και καλλιτεχνικά.

Της αρέσει να ενημερώνει το κοινό της στα social media και να δείχνει τις όποιες αλλαγές στην καθημερινότητά της, καθώς και τις χαρούμενες στιγμές της.

Χθες έκανε μια ανάρτηση στο Twitter που ήταν σε concept «Pamela Anderson». Μάλιστα έγραψε και η ίδια στη λεζάντα «Εγώ ως Πάμελα Άντερσον, στο Barb Wire … ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ!!!»

Και προφανώς υπήρχαν πολλές εκατοντάδες σχόλια από τους θαυμαστές της, που έπαθαν μια θετική έκπληξη με τη φωτογραφία αυτή. Αυτό το διάστημα πλησιάζουν και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, οπότε πολλοί διάσημοι και influencers, ζητούν από τους φανς τους να ψηφίσουν.

me as Pamela Anderson in Barb Wire … GO VOTE!!! pic.twitter.com/eUaMWtb7Ii — Kendall (@KendallJenner) October 31, 2020