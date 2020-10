Ο δημοκρατικός προεδρικός υποψήφιος έχει καταδικάσει τις εκστρατείες του προέδρου, λέγοντας ότι εξαπλώνονται περισσότερο από τη Covid-19 – χωρίζουν το έθνος πολιτικά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις είχε μια εκδήλωση σούπερ-μετάδοσης εδώ», δήλωσε ο Μπάιντεν στους υποστηρικτές του στην Τάμπα της Φλόριντα. «Εξαπλώνονται περισσότερο από τον κορανοϊό. Διαχέει διχασμό και διαφωνία».

«Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο να μας φέρνει πιο κοντά μεταξύ μας και όχι να μας διαχωρίζει. Ο Τραμπ αρνείται να ακούσει την επιστήμη».

Ο Μπάιντεν επέκρινε επίσης την προσέγγιση του στρατοπέδου Τραμπ για τη διαχείριση της εξάπλωσης του Covid, με τον πρόεδρο να περιορίζει τον αντίκτυπό του παρά τους αυξανόμενους αριθμούς περιπτώσεων σε όλη τη χώρα.

