Μίνι τσουνάμι σημειώθηκε στη Σμύρνη μετά από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμου.

Ιδιαίτερα ταρακούνησε τη Σμύρνη, το Μπαλίκεσιρ, το Αϊδίνιο ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Στις συνοικίες Μπουτζά και Μπαϊράκ έχουν καταρρεύσει κτίρια, ενώ στο Σεφερίχισαρ, πόλη κοντά στην Σμύρνη η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει ανησυχητικά.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.

