Την ετοιμότητα της Γαλλίας να βοηθήσει Τουρκία και Ελλάδα μετά τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής βόρεια της Σάμου, και είχε ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι στη Σμύρνη και δύο στη Σάμο, εξέφρασε ο γάλλος πρωθυπουργός, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.

«Ισχυρός σεισμός χτύπησε την Τουρκία και αρκετά ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Πλήρης αλληλεγγύη στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους και είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να τους βοηθήσουμε» έγραψε ο γάλλος πρωθυπουργός στο Twitter.

Un puissant séisme a frappé la Turquie et plusieurs îles grecques en mer Egée. Pleine solidarité avec les populations grecques et turques. Nous sommes à leurs côtés et prêts à nous mobiliser pour les aider.

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 30, 2020