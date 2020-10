Στον αέρα βρίσκεται ξανά η συμφωνία εκεχειρίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ καθώς οι κυβερνήσεις της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για παραβίαση της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είχε σκοπό να δοθεί τέλος στις εχθροπραξίες για τον έλεγχο του θύλακα που βρίσκεται στο έδαφος του αυτόνομου θύλακα που τέθηκε σε ισχύ σήμερα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε τις αρμενικές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν την πόλη Τάρταρ και γειτονικά χωριά. Από την πλευρά του το αρμενικό υπουργείο Άμυνας κατήγγειλε ότι ο εχθρός άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον αρμενικών θέσεων σε διάφορους τομείς του μετώπου.

Τα δύο μέρη κατηγόρησαν το ένα το άλλο για «χονδροειδή παραβίαση» της εκεχειρίας την οποία δεσμεύτηκαν να τηρήσουν ύστερα από διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανέφερε την Κυριακή ότι ο Εμανουέλ Μακρόν του δήλωσε σαφώς ότι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δραστηριοποιούνται Σύροι μισθοφόροι με την Τουρκία να κινεί τα νήματα.

«Σε μια συνάντηση με Γάλλους βουλευτές, εξέφρασα την πλήρη εκτίμησή μου για την επίσκεψή τους στη χώρα μας και για τη στάση δίπλα στον Αρμενικό λαό σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για ολόκληρη τη χώρα» τόνισε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας στο Twitter.

«Ευχαρίστησα επίσης τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επειδή ήταν ένας από τους ηγέτες που μίλησαν για την τρέχουσα κατάσταση με ειλικρίνεια-δηλώνοντας σαφώς ότι είναι παρόντες (στο Ναγκόρνο Καραμπάχ) μισθοφόροι από τη Συρία και ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ» πρόσθεσε

At a meeting with French MPs, I expressed my full appreciation for their visit to our country and for standing beside the #Armenian people in such a difficult time for the whole country. pic.twitter.com/hgfVYixFVm

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 25, 2020