«Για 363 ημέρες τον χρόνο είμαστε φίλοι, οικογένεια, αγαπημένοι. Τις ημέρες του ντέρμπι είμαστε εχθροί», δύο προτάσεις που αποτυπώνουν στο 100% την αναμέτρηση αυτήν. Ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια των αγγλικών γηπέδων. Το ντέρμπι του Μέρσεϊσάιντ είναι προ των πυλών, με την Έβερτον να υποδέχεται τη Λίβερπουλ στο πιο «καυτό» ματς που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια.

Πως η Λίβερπουλ ιδρύθηκε από μια διαφωνία των ανθρώπων της Έβερτον

Η πρώτη έδρα της Έβερτον ήταν το «Άνφιλντ». Τα «ζαχαρωτά» αγωνιζόντουσαν στο τωρινό γήπεδο της Λίβερπουλ, πληρώνοντας κάθε μήνα ένα ποσό στον ιδιοκτήτη του γηπέδου Τζον Χάουλντινγκ. Οι άνθρωποι της Έβερτον ωστόσο είχαν παράπονα για την τιμή του ενοικίου με αποτέλεσμα να αφήσουν το «Άνφιλντ» και να μετακομίσουν στο «Γκούντισον Παρκ», το οποίο βρίσκεται μόλις 980 μέτρα πιο πέρα! Ο Χάουλντινγκ δεν ήθελε να αφήσει χωρίς οικοδεσπότη το γήπεδο, ιδρύοντας τη Λίβερπουλ! Από τον Μάρτιο του 1892, Έβερτον και Λίβερπουλ αγαπούν… να μισιούνται!

Η μακροβιότερη αναμέτρηση της πρώτης κατηγορίας

Ιστορικά η «μάχη» του Μέρσεϊσαϊντ είναι μια από τις πιο μεγάλες αναμετρήσεις του «Νησιού». Από το 1962 έως και σήμερα, οι δύο ομάδες του λιμανιού αγωνίζονται μεταξύ τους κάθε χρόνο για την πρώτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Κανένα άλλο ζευγάρι στην ιστορία της λίγκας δεν έχει αγωνιστεί για τόσα συνεχόμενα χρόνια στα σαλόνια του «Νησιού»…

234 μάχες, κυρίαρχη η Λίβερπουλ

234 φορές έχουν κονταροχτυπηθεί οι δύο πλευρές του Μέρσεϊσαϊντ. Η κόκκινη μεριά είναι αυτή που έχει πανηγυρίσει τις περισσότερες φορές και μάλιστα με διαφορά. 93 νίκες μετράει η Λίβερπουλ, την ώρα που η Έβερτον έχει φύγει ως νικήτρια από το γήπεδο μόλις 66, με τις ισοπαλίες να είναι στις 75. Η μεγαλύτερη νίκη σε εύρος ανήκει επίσης στους πρωταθλητές Αγγλίας, όταν είχαν επικρατήσει με 6-0 το μακρινό 1935!

Για την πρώτη νίκη μετά από 10 χρόνια!

Η φοβερή και τρομερή Έβερτον του Κάρλο Αντσελότι υποδέχεται τη μισητή εχθρό, έχοντας κάνει το καλύτερο της ξεκίνημα των τελευταίων, καθώς η τελευταία φορά που ξεκίνησε με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα ήταν τη σεζόν 1969/70 όταν είχε φτάσει στο «Άγιο Δισκοπότηρο» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Τα «ζαχαρωτά» χρειάζονται μια statement νίκη που λένε και στο «Νησί» για να αποδείξουν πως είναι έτοιμοι για το κάτι παραπάνω… Τι καλύτερο από το να επικρατήσουν εναντίον της μισητής συμπολίτισσας; Δέκα χρόνια συμπληρώνονται στις 17/10, από την τελευταία φορά που η μπλε μεριά του Μέρσεϊσαϊντ πανηγύρισε νίκη εναντίον της Λίβερπουλ σε επίπεδο Premier League. Εντελώς συμπτωματικά το φετινό ντέρμπι, έρχεται την ίδια ακριβώς ημερομηνία, με τους φιλάθλους της Έβερτον να ανυπομονούν περισσότερο από ποτέ για την έναρξη του παιχνιδιού.

Saturday's Merseyside derby will mark exactly a decade since Everton last beat Liverpool. Two cracking goals from Tim Cahill and Mikel Arteta.

17 October 2010.

This weekend is arguably Everton's best chance of beating Liverpool since then… #efc #lfc pic.twitter.com/aBKMzt1BET

— Joe Short (@_jshort) October 14, 2020