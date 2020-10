Πέντε διεθνείς παίκτες της Γερμανίας έδωσαν το «παρών» στον «Εκατομμυριούχο» της χώρας (Wer wird Millionar) για φιλανθρωπικό σκοπό.

Πρόκειται για τους Κίμιχ, Γκορέτσκα, Ζίλε, Τραπ και Κλόστερμαν οι οποίοι έλαβαν μέρος μαζί με τον παλαίμαχο, Όλιβερ Μπίρχοφ, στο διάσημο γερμανικό τηλεπαιχνίδι και έφυγαν με το ποσό των 225 χιλιάδων ευρώ.

Οι Ζίλε και Κλόστερμαν είναι αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη συγκομιδή καθώς πήραν 125 χιλιάδες ευρώ. Από την πλευρά τους οι ποδοσφαιριστές της Μπάγερν Μονάχου, Κίμιχ και Γκορέτσκα πήραν 65 χιλιάδες ενώ οι Τραπ και Μπίρχοφ συγκέντρωσαν 35 χιλιάδες ευρώ.

Το ποσό που συγκέντρωσαν οι έξι Γερμανοί θα διατεθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τη μάχη κατά του κορωνοϊού αλλά και σε κλινική για παιδιά με καρκίνο.

Joshua #Kimmich and @leongoretzka_ raised €64,000! 🤩👏

Niklas #Süle is up next alongside Lukas Klostermann 🙌@DFB_Team_EN pic.twitter.com/rPjITg3kRq

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 12, 2020