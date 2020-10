Το παιχνίδι είχε μόλις τελειώσει. Ο Λεμπρόν Τζέιμς και η παρέα του ξεσπούν σε πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά από 10 χρόνια οι Λέικερς είναι και πάλι πρωταθλητές του ΝΒΑ.

Μια δοκιμασία 100 ημερών στην φούσκα του Ορλάντο έχει ολοκληρωθεί, με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τους Λιμνανθρώπους. Μια σεζόν που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και τελείωσε 50 εβδομάδες αργότερα. Με τον Βασιλιά σίγουρα δικαιωμένο. Το βάρος που είχε στην πλάτη του έφυγε. Κράτησε την υπόσχεση του που είχε δώσει πέρυσι στους οπαδούς τους Λέικερς, μετά την περσινή καταστροφική χρονιά.

Ο στόχος για τους Λέικερς ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Η επιστροφή στον θρόνο και η συλλογή ενός ακόμα πρωταθλήματος. Ακόμα και όταν την περσινή χρονιά δεν είχαν φτάσει ούτε στα playoffs. O Λεμπρόν το πίστευε. Και φέτος δεν ήθελε να αφήσει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Σε αυτά τα playoff του ΝΒΑ έκανε ακόμα μεγαλύτερο τον μύθο του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Κατέκτησε δαχτυλίδι με τρίτη διαφορετική ομάδα στην καριέρα του. Μόνο οι Ρόμπερτ Χόρι και Τζον Σάλεϊ το είχαν κάνει στο παρελθόν. Πλέον στην λίστα αυτή μπήκε και το όνομα του. Ωστόσο μια ειδοποιός διαφορά. Κανείς από τους δυο προαναφερθέντες δεν ήταν πρωταγωνιστές. Ήταν ρολίστες.

🏆🏆🏆🏆 4x NBA Champion, 4x #NBAFinals MVP and the first player in NBA history to win NBA Finals MVP with 3 different franchises… @KingJames! pic.twitter.com/gLSGMWx8xx

