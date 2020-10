View this post on Instagram

Καλοκαίρι του 1982 και η Αλίκη απολαμβάνει τις διακοπές της στον Θεολόγο στα Δευτερότριτα ρεπό της από τις παραστάσεις της "Εβίτας" η οποία μετά από ένα θριαμβευτικό χειμώνα συνεχίζεται με την ίδια επιτυχία στο καλοκαιρινό κηποθέατρο "Αλίκη".