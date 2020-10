Νέο προσχέδιο συμπερασμάτων για την Τουρκία αναμένεται να κατατεθεί στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής μετά την ηχηρή αντίδραση Αθήνας και Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν στο δείπνο, όπου θα συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονταν στην ατζέντα, και στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις καθώς και την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Dinner during first day of #EUCO has started now with discussion on Nagorno-Karabakh and poisoning of Alexej Navalny

— Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020