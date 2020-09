View this post on Instagram

#new_video_clip🎥🎬❤ #nohablaespañol #watch_now #youtube Μόλις κυκλοφόρησε !!! #enjoy #fresh_music #nohablaespañol @gointhrough_official @nikosvourliotis @isorropistis @obi_omah @djrico99 @nikolaidi_filitsa 👗 @kaitikoutsogiannakopoulou 💄 @aggelikikandylaki 💆‍♀️