Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, που ήταν να γίνει 24 και 25 Σεπτεμβρίου, λόγω κρούσματος κορoναϊού σε υπάλληλο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ.

The police organising the Schuman security zone for those 2 days must be so happy…

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Σαρλ Μισέλ, η Σύνοδος Κορυφής αναβάλλεται εξαιτίας κρούσματος κοροναϊού.

«Ο πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφορήθηκε σήμερα ότι ένας φύλακας ασφάλειας, με τον οποίο ήρθε σε επαφή στις αρχές την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός σε κοροναϊό».

«Ο πρόεδρος κάνει τακτικά τεστ και στο χθεσινό διαγνώστηκε αρνητικός. Σεβόμενος τους κανόνες του Βελγίου, έχει τεθεί σε καραντίνα», πρόσθεσε.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.

The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020