Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μίλησε για το κίνημα Black Lives Matter, χαρακτηρίζοντάς το «μια τεράστια ελπίδα» την οποία «η ιστορία απαιτεί».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συζήτησε πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Black Lives Matter σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone. «Η λευκή υπεροχή και το λευκό προνόμιο έχουν προχωρήσει πολύ βαθύτερα από ό, τι νόμιζα» είπε.

Our new cover story: @springsteen ‘s very first interview on his upcoming album, ‘Letter to You.’ He reveals the new songs’ haunted origins, and discusses mortality, Black Lives Matter, the future of tours, the secrets of his archives, and more. Read it now https://t.co/RhgkIUO5VB pic.twitter.com/9iRXh1mgrd

«Νομίζω ότι είχα την αίσθηση τα προηγούμενα τρία ή τέσσερα χρόνια ότι ο ρατσισμός και η λευκή υπεροχή και το λευκό προνόμιο ήταν φλέβες στα άκρα μας, παρά μια αορτή που διαπερνά την καρδιά του έθνους, το οποίο αισθάνομαι τώρα» είπε.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής – τραγουδοποιός είπε ότι το κίνημα Black Lives Matter «είναι μια κίνηση τεράστιας ελπίδας και είναι μια εξαιρετικά πολύμορφη ομάδα νέων που βρίσκονται στο δρόμο». «Και είναι ένα κίνημα που η ιστορία απαιτεί τώρα» σημείωσε

Until the pandemic, Bruce Springsteen and the E Street Band were supposed to start a world tour in spring 2021, he reveals in our new cover story. Now, he says, «I’m going to consider myself lucky if I lose just a year of touring life.” https://t.co/UGxM6b5a9A pic.twitter.com/WfEZYTlJBg

