«Η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι προεδρικές εκλογές» αποτελεί άρθρο του περιοδικού Economist.

«Δεν υπάρχει πιο έντονη αντίθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν από το θέμα της αλλαγής του κλίματος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας, το αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Scientific American ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, κατακρίνοντας τον αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ για την εκ μέρους του απόρριψη της επιστήμης και την «άρνηση» της κλιματικής αλλαγής.

Σε δριμύ άρθρο, το μηνιαίο περιοδικό, δηλώνοντας το πιο παλιό περιοδικό που ουδέποτε διέκοψε την έκδοσή του στις ΗΠΑ, εξηγεί ότι δεν πήρε αυτήν την απόφαση «απερίσκεπτα».

Ωστόσο, έπειτα από 175 χρόνια σιωπής για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, «φέτος ωθούμαστε να το κάνουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έβλαψε σε μεγάλο βαθμό τις ΗΠΑ και τους πολίτες τους, γιατί απορρίπτει τα επιστημονικά δεδομένα», γράφει το περιοδικό που ιδρύθηκε το 1845, και δημοσίευσε άρθρο του Αλβέρτου Αϊνστάιν το 1950.

There is no starker contrast between Donald Trump and Joe Biden than on the issue of climate change https://t.co/D02dPIKMyo

— The Economist (@TheEconomist) September 19, 2020