Μπορεί η Τουρκία να απέσυρε το Oruc Reis σε μία ένδειξη «καλής θέλησης», ωστόσο με τις κινήσεις της δείχνει ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις αξιώσεις της και το ενεργειακό της πρόγραμμα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έτσι, με νέα Navtex στέλνει το άλλο της σεισμογραφικό, το Barbaros, σε θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κύπρου.

Η Navtex, η οποία εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, έχει ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου.

Δείτε τη Navtex:

#BREAKING

The Antalya Navtex Station has published a new NAVTEX message, extending the activities of the Barbaros Hayreddin Paşa seismic research vessel in the East Mediterranean until October 18. pic.twitter.com/E2fJP2k9WU — EHA News (@eha_news) September 18, 2020

Και ασκήσεις με πραγματικά πυρά νότια της Λέσβου

Λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, η Άγκυρα αυξάνει εκ νέου την ένταση στην περιοχή, ανακοινώνοντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε δύο Navtex, προαναγγέλλοντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά νότια της Λέσβου.

Ειδικότερα, οι ασκήσεις θα γίνουν στην περιοχή μεταξύ του κόλπου της Φώκαιας και του νότιου τμήματος στη θαλάσσιας περιοχής της Λέσβου. Η περίοδος των ασκήσεων είναι από αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι Navtex:

TURNHOS N/W : 1176/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1176/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N – 026 19.00 E

38 55.00 N – 026 05.00 E

38 43.00 N – 026 02.00 E

38 42.00 N – 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1175/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N – 026 44.10 E

38 41.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 35.97 E

38 57.82 N – 026 47.78 E

38 57.40 N – 026 47.80 E

38 44.20 N – 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.