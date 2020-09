Μπορεί νωρίτερα ο Ερντογάν να εκτόξευε απειλές κατά της Ελλάδας, ο εκπρόσωπός του όμως μιλούσε αλλού για επανέναρξη του διαλόγου μετά την απόσυρση του Oruc Reis και των πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού από την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την επανέναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, μετά την αποχώρηση του ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις από την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος και σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας διαδικτυακά σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Καλίν είπε ότι επιστροφή του Ορούτς Ρέις στην Αττάλεια είναι μια ευκαιρία για να προωθηθούν οι συνομιλίες και η ευκαιρία αυτή «δεν πρέπει να χαθεί».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Καλίν πρόσθεσε ότι η Άγκυρα ελπίζει ότι αυτό «θα έχει θετική αντανάκλαση» στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24-25 Σεπτεμβρίου.

«Ο πρόεδρός μας έδωσε και πάλι μια ευκαιρία στη διπλωματία», είπε ο Καλίν. «Ελπίζουμε ότι η ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να προωθηθούν οι συνομιλίες. Θα ξαναρχίσουμε τις διερευνητικές συνομιλίες σύντομα», διαβεβαίωσε.

Μέχρι τώρα, οι Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωναν ότι το Ορούτς Ρέις επέστρεψε στο λιμάνι απλώς για μια συντήρηση ρουτίνας.

«Θέλουμε να δούμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας αλλά και στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ», είπε.

«Ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι το κλίμα είναι ευνοϊκό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα επίπεδο συνεννόησης σε ό,τι αφορά τα βήματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες για να ξαναρχίσουν αυτές οι συνομιλίες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα για «παιδιάστικη συμπεριφορά» με αφορμή τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια δικαιώματα της χώρας μας και της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να περιορίσει τη χώρα μας, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, στη διάρκεια εκδήλωσης στην Άγκυρα.

«Η γλώσσα των απειλών και οι εκβιασμοί δεν δουλεύουν σε εμάς. Το γεγονός πως τα προβλήματα με την Ελλάδα μπορούν να λυθούν μέσω διπλωματίας και με διάλογο, οφείλεται στην αποφασιστικότητά μας. Τα θέματα αυτά πρέπει να λυθούν με διάλογο και διαπραγματεύσεις με τους γείτονες, πάντα μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών» πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Erdogan: #Turkey will not surrender to blackmail and banditry https://t.co/NkMTSTtEs2 pic.twitter.com/MzVDMNgjvd

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 17, 2020