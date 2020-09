Σε 9μηνη κοινωφελή εργασία και σε πρόστιμο άνω των 600.000 ευρώ καταδικάστηκε από ισραηλινό δικαστήριο το γνωστό μοντέλο Μπαρ Ραφαέλι, για μια υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Η Ραφαέλι κρίθηκε ένοχη τον περασμένο Ιούλιο για υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων κατά την περίοδο που ζούσε στο εξωτερικό, με σκοπό να αποφύγει τη φορολόγησή της στο Ισραήλ.

An Israeli court has sentenced model Bar Refaeli to nine months of community service and her mother to 16 months in prison for failing to pay taxes on income nearing $10 million. The case has sullied the image of a once beloved national icon. https://t.co/idY4GucHOr

— The Associated Press (@AP) September 13, 2020