Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει στο US Open τον 18ο τίτλο grand slam στην καριέρα, καθώς αποκλείστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του με default, όταν απογοητευμένος, μετά από τρία break-points στο πρώτο σετ (6-5), πέταξε με δύναμη το μπαλάκι και αυτό κατέληξε στον λαιμό της επόπτριας γραμμής.

Ο Σέρβος τενίστας τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Με την επόπτρια γραμμής να πονά και να ακούγεται από τα μεγάφωνα, ακολούθησε μια δεκάλεπτη διαβούλευση ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και στους υπεύθυνους του Αμερικανικού Όπεν.

Ο Σέρβος συνειδητοποίησε σύντομα πως δεν μπορούσε να αποφύγει τον αποκλεισμό, κατευθύνθηκε στον αντίπαλό του Πάμπλο Καρένιο-Μπούστα και σφίγγοντάς του το χέρι αποδέχτηκε τη μοίρα του και την πρώτη ήττα του μετά από 27 διαδοχικές νίκες. Πλέον, το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο είναι εκτός τουρνουά.

Νωρίτερα, ο 23χρονος Γερμανός τενίστας Αλεξάντερ Ζβέρεφ νίκησε άνετα τον νεαρό Ισπανό Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς-Φοκίνα με 6-2, 6-2, 6-1 στην και προκρίθηκε για παρθενική φορά στα προημιτελικά του Αμερικανικού Όπεν. Ο Ζβέρεφ θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Τόμσον-Τσόριτς στον προημιτελικό γύρο.

