Αυτό κι αν είναι μπαμ! Ο Στιβ Νας πέντε χρόνια μετά την απόσυρσή του από τα παρκέ του ΝΒΑ, επιστρέφει για τα καλά στην δράση για λογαριασμό των Νετς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, ο Καναδός Hall Of Famer αναμένεται να είναι ο head coach της ομάδας τους Μπρούκλιν για την επόμενη σεζόν και θα κληθεί να διαχειριστεί τους Ντουράντ και Ίρβιγνκ, στην πρώτη απόπειρα του ως πρώτος προπονητής στην καριέρα του!

Η ομάδα των Νετς σκεφτόταν για τα καλά να κρατήσει ως πρώτο τον Ζακ Βον, όμως ο GM της, Σον Μαρκς, επέμενε στο 46χρονο Καναδό για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο Βον αναμένεται πάντως να μείνει δίπλα του ως assistant του.

Ο Νας υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και θα ηγηθεί των προσπαθειών της ομάδας του Μπρούκλιν ως head coach της από την επόμενη σεζόν.

Στη συνέχεια και οι Μπρούκλιν Νετς προχώρησαν στην ανακοίνωσή του.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020