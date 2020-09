View this post on Instagram

Ήρθε πάλι αυτή η κωλομέρα. Δεν θα σταθώ στις άσχημες μνήμες. Θα σταθώ στην δύναμη σου, στο κουράγιο σου να παλέψεις μέχρι το τέλος. Ήσουν και θα είσαι μεγάλο παράδειγμα για πολλούς λόγους σε πολλούς ανθρώπους. Να είσαι καλά εκεί που είσαι. #vardisantonis #6years #missyousomuch 🖤