View this post on Instagram

⠀ Lai arī līdzsvars ir noteikta situācija, kuru iespējams izskaidrot no fizikas pozīcijām, sastopoties ar Bridžitas Polkas veidotajām skulptūrām, tas izraisa apbrīnas un pārsteiguma pilnu pieredzējumu. Paldies ikvienam par dalību meistarklasē un izdevību uzzināt, kā neiedomājami trauslais līdzsvara spēks spēj saturēt kopā ķieģeļus un akmeņus, apvienotus sarežģītās, taču viegluma caurvītās kombinācijās. Bridžitas vadītajā meistarklasē „Meklējot līdzsvaru” kopā iepazinām gan tehnisko procesu, gan atklājām tā mediatīvo nozīmi absolūta miera stāvokļa sasniegšanā. @bridgetpolk , paldies par fantastisko enerģiju! ⠀ 🧘🏻‍♂️ Though balance can be explained easily from a physics perspective, all the logical explanations are replaced with admiration and astonishment when encountering the ephemeral sculptures by @bridgetpolk . Thank you to everyone for coming to the masterclass this Saturday and trying the balancing process and finding out what stands behind this surprising and fragile balancing of blocks, bricks and stones. A heartfelt thanks to our star, Bridget, who agreed to run the masterclass and revailed the technical aspects of creating impossible-looking balanced structures and the meditative side of it at the Masterclass "Finding balance" ⠀ ⚖️ Какой сбалансированный день! Спасибо всем, кто пришёл на мастер-класс в эту субботу и попробовал балансировать скалы и булыжники вместе с нами. Особая благодарность Бриджет Полк, которая согласилась провести этот медитативный мастер-класс. ⠀ Photos by Andrejs Strokins @andrejs_strokins ⠀ #andsuddenlyitallblossoms #vissreizezied #ивдругвсерасцвело #riboca2 #rigabiennial #bridgetpolk