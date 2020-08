Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκωτία μετά τον εκτροχιασμό τρένου στην περιοχή του Στοουνχεβεν, της βορειοανατολικής Σκωτίας. Για «εξαιρετικά σοβαρό συμβάν» και μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, την ώρα που το SKY NEWS μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Περί τα τριάντα ασθενοφόρα, ανάμεσά τους και ελικόπτερα, έχουν σπεύσει στον τόπο εκτροχιασμού του τρένου, ενώ πλάνα από τον τόπο του ατυχήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι καπνός υψώνεται στο σημείο.

The derailment of a passenger train in Aberdeenshire has been declared a major incident following reports of serious injuries. Pictures show smoke and a large number of emergency service vehicles on the scene.

Read the latest here: https://t.co/v1LRfwYj0A pic.twitter.com/4qMmnyamck

— SkyNews (@SkyNews) August 12, 2020