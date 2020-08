Όπως στον «Πιανίστα» του Ρόμαν Πολάνσι, παίζει πιάνο στο κατεστραμμένο σπίτι της.

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο με μία ηλικιωμένη να παίζει πιάνο μέσα στο κατεστραμμένο από την έκρηξη σπίτι της.

Όλα της τα προσωπικά αντικείμενα έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Όλα μοιάζουν βομβαρδισμένο τοπίο αλλά η ιδιοκτήτρια αρνείται πλέον να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η ηλικιωμένη γυναίκα παίζει πιάνο στο κατεστραμμένο διαμέρισμά της, ενώ συγγενείς μαζεύουν θραύσματα και οικοδομικά υλικά.

A grandmother played "Auld Lang Syne" on a piano in her home surrounded by debris and devastation following the explosion in Beirut, Lebanon.

Her granddaughter said the woman was "pushing through her pain" in a moment she described as "beauty from ashes." https://t.co/voGycIFENh pic.twitter.com/9d7rGFQyIT

— ABC News (@ABC) August 5, 2020