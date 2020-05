Μπορεί ο Τραμπ να αποφεύγει σαν… ο διάολος το λιβάνι να φορέσει μάσκα, κάτι που αρνήθηκε μάλιστα να κάνει μπροστά στις κάμερες κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο εργοστάσιο της Ford, ωστόσο φωτογραφίες που τον κατέγραψαν να φοράει μάσκα – για πρώτη φορά δημοσίως – διέρρευσαν και μεταδόθηκαν από αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο 73χρονος Ρεπουμπλικανός έχει αγνοήσει τις υποδείξεις από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, που προτρέπει τους Αμερικανούς να φορούν μάσκες όταν έρχονται σε στενή επαφή με άλλους, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Ο πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, είπε ότι «ενθάρρυνε τον πρόεδρο Τραμπ να φορέσει μάσκα όταν έφτασε» στο εργοστάσιο, αλλά πρόσθεσε πως «εξαρτάται από αυτόν [αν θα την φορέσει]».

Σύμφωνα με τον Guardian, η εταιρεία ανακοίνωσε αργότερα ότι ο αμερικανός πρόεδρος φορούσε μάσκα κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίδειξης τριών διθέσιων σπορ αυτοκινήτων Ford GT, εικόνες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μάλιστα, πριν από την επίσκεψη του Τραμπ, η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν, Ντάνα Νέσελ, είχε προειδοποιήσει ότι η χρήση μάσκας προσώπου ήταν υποχρεωτική στην πολιτεία και εάν ο Τραμπ δεν το έκανε, θα του ζητείτο να μην παρευρεθεί σε κλειστές εγκαταστάσεις.

