Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης και της 70ής επετείου της Διακήρυξης Schuman, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), κ. Luca Javier, ο Πρόεδρος της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), κ. Γιώργος Βερνίκος, και οι Πρόεδροι των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (Ο.Κ.Σ.) της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Πολωνίας προέβησαν σε Κοινή Δήλωση.

Στην Κοινή Δήλωση τονίζεται η μοναδικότητα του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, το οποίο εξασφάλισε ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία για τόσο μεγάλο συνεχόμενο χρονικό διάστημα σε τόσους πολλούς ανθρώπους, διασφαλίζοντας την προστασία των ελευθεριών και των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων τους.

