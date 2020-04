Ένα αγοράκι έφερε στον κόσμο νωρίς σήμερα το πρωί, η Κάρι Σίμοντς, σύντροφος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο εκπρόσωπος του ζευγαριού είπε ότι ήταν «ενθουσιασμένοι» προσθέτοντας: «Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό τα πάνε πολύ καλά».

«Ο πρωθυπουργός και η κα Symonds θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη φανταστική ομάδα μαιευτικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), είπε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Baby news from Great Britain: British PM Boris #Johnson and his fiancée Carrie Symonds had a “healthy baby boy” this morning at a London hospital. Johnson is the fourth British prime minister in more than 150 years to welcome a baby while in office pic.twitter.com/K3bgfSsfr7

