Την ώρα που ο κοροναϊός καλπάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα κυριεύοντας τον πλανήτη, η πανδημία της παραπληροφόρησης καλά κρατεί και κάθε λογής προφήτες διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους, κραυγάζοντας ότι η νόσος είναι ένα σημάδι ότι βρισκόμαστε στο τέλος των ημερών.

Μία θεωρία συνωμοσίας θέλει το «μέντιουμ» Sylvia Browne να έχει προβλέψει τον ιό στο βιβλίο της «End of Days», το οποίο κυκλοφόρησε το 2008.

«Το 2020 θα ξεσπάσει ένας ιος σαν πνευμονία σε όλο τον κόσμο και καμία θεραπεία από τις ήδη γνωστές δεν θα βοηθήσει. Θα εξαφανιστεί όσο ξαφνικά εμφανίστηκε. Θα επανεμφανιστεί δέκα χρόνια αργότερα και μετά θα εξαφανιστεί για πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα απόσπασμα του βιβλίου της.

Η συγγραφέας – μέντιουμ, πέθανε το 2013 όμως με την εμφάνιση του κοροναϊού το βιβλίο της ξεπούλησε…

Ξαφνικά βρέθηκε στο Νο. 2 της λίστας του Amazon στα βιβλία μη επιστημονικής φαντασίας και αντίτυπά του πωλούνται τώρα για εκατοντάδες δολάρια.

Αίσθηση είχαν προκαλέσει πριν περίπου ένα μήνα, και τα δημοσιεύματα για το βιβλίο του Dean Koontz, «The Eyes of Darkness». Το βιβλίο είχε κυκλφορήσει το 1981, και αναφερόταν σε κάποιον φονικό ιό από την Κίνα, ονόματι «Ουχάν – 400».

Κάτι που έκανε τους συνωμοσιολόγους να «τρίψουν τα χέρια τους» υποστηρίζοντας πως ο κοροναϊός είναι αποτέλεσμα πειραμάτων σε εργαστήριο.

Πρώτος, σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο, έκανε ο Nick Hinton, σημειώνοντας πως το βιβλίο του Koontz, γραμμένο το 1981, προέβλεψε τον σημερινό ιό.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl

— Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020