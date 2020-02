Εικόνες που αν τις βλέπαμε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας στον κινηματογράφο, ίσως τις θεωρούσαμε υπερβολικές διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα, ενώ τείνουν να εξαπλωθούν στον υπόλοιπο πλανήτη.

Πρόκειται για στιγμές και καταστάσεις που οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν και οι εικόνες «μιλούν» από μόνες τους.

Πόλεις – φαντάσματα, drones που «κυνηγούν» ανθρώπους που δεν φορούν μάσκες και τους προστάζουν να γυρίσουν σπίτι τους, ενώ ταυτόχρονα θερμομετρούν όσους έχουν πάρει κατάλληλα μέτρα προστασίας και ρομπότ σερβίρουν ασθενείς σε καραντίνα.

Θα ήταν ίσως ένα πολύ εμπνευσμένο επεισόδιο της δυστοπικής σειράς Black Mirror, όμως είναι η πραγματικότητα. Η πικρή αλήθεια που ζουν εκατομμύρια κινέζοι εδώ και πολλές ημέρες.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο κοροναϊός λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και οι επιστήμονες χτυπούν καμπανάκι σημειώνοντας, αφού πλέον μοιάζει πολύ πιθανό να εξελιχθεί σε πανδημία σε όλο τον κόσμο.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει «επείγουσα ανάγκη» από προστατευτικές ιατρικές μάσκες καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό στη χώρα ξεπέρασε εκείνον που είχε αφήσει πίσω του ο SARS το 2002, ενώ περισσότερα από 17.000 είναι τα κρούσματα. Στην Κίνα πάντως βρίσκουν τρόπους ώστε να μην μεταδίδεται ο κοροναϊός και έχουν επιστρατευθεί, ρομπότ, drone και ότι άλλο φανταστεί ο ανθρώπινος νους.

Μάλιστα, με την κατάσταση να είναι ήδη τραγική, ο πανικός των πολιτών έχει οδηγήσει τους πολίτες στο να αποθηκεύουν προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο επίκεντρο της κρίσης, την πόλη Ουχάν, αναφέρει ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό προστασίας.

Βίντεο στα social media δείχνουν μεγάλες ουρές να σχηματίζονται έξω από τα νοσοκομεία. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας που βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο της περιοχής λέει ότι χρειάζεται «έως και δέκα ώρες» να δει κάποιος ασθενής τον γιατρό.

Σε ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media μια γυναίκα σε απόγνωση για την έλλειψη μασκών ξεσπάει σε λυγμούς μέσα σε τρένο με έναν εργαζόμενο να την παρηγορεί και να της δίνει μια μάσκα.

We are here for you! As the #coronavirus infection gripped China, masks have gone off the shelves. Noticing a female commuter's visible agony at not having a mask, the railway worker provided her one and assured her they are always at public service, especially in times of crisis pic.twitter.com/Cl12MZcUyy — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Σε άλλες περιοχές της Κίνας drone όταν εντοπίζουν ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς μάσκα τους καλούν να προμηθευτούν αμέσως.

«Δεν θα έπρεπε να κυκλοφορείς χωρίς μάσκα», ακούγεται να της λέει ο αξιωματικός που παρακολουθεί τις εικόνες που του στέλνει το drone, σύμφωνα με την New York Post.

«Καλύτερα να πας σπίτι και μην ξεχάσεις να πλύνεις τα χέρια σου», συνεχίζει η φωνή από το drone. «Βλέπεις, λέμε συνέχεια στον κόσμο να μείνει σπίτι, αλλά εσύ συνεχίζεις να περιφέρεσαι έξω», συνεχίζει η φωνή από το drone.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Global Times στο Twitter.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Σε άλλο βίντεο φαίνονται νοσοκομεία, που ασθενείς είναι σε καραντίνα, να έχουν προμηθευτεί ρομπότ του μεταφέρουν το φαγητό.

Modern technology to combat novel coronavirus! A Shenzhen-based tech firm has donated 1000 robots to help deliver food to patients in quarantine. pic.twitter.com/wEs9lUYzuj — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Την ίδια στιγμή, drone παίρνει την θερμοκρασία των κατοίκων για να δει αν έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Cutting-edge technology! A Chinese community worker uses a drone to measure the temperature of residents and avoid face-to-face visits during #coronavirus outbreak. People need to stand in their balcony to get their temperature checked. pic.twitter.com/TE1L3xLtab — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Σε άλλο σημείο της Κίνας, μια νοσοκόμα αγκαλιάζει νοητά από μακριά την 9χρονη κορούλα της.

I wish I could hug you! A frontline nurse hugs her 9-year-old daughter from a distance away to keep her safe from possible infection. To contain the #coronavirus outbreak, the nurse from Fugou county, Henan Province hasn’t come home for a week. pic.twitter.com/1J99O3pHgO — Global Times (@globaltimesnews) February 2, 2020

Γιατροί φορούν πάνες ακράτειας

Ακόμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην κινεζική πόλη Ουχάν, στο «σημείο μηδέν» του ιού φοράνε πάνες ακράτειας ενηλίκων γιατί δεν προλαβαίνουν να πάνε στην τουαλέτα λόγω του φόρτου εργασίας.

Μάλιστα, οι εν λόγω πληροφορίες έρχονται από την έγκυρη Washington Post.

Ακόμα ένας λόγος, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα είναι πως φοβούνται μη σκίσουν τις προστατευτικές στολές τους δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη και πιθανόν να μη μπορέσουν να τις αντικαταστήσουν.

Ακόμα, σε ένα βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, και το οποίο φέρεται να τράβηξε μια νοσοκόμα σε νοσοκομείο της Ουχάν, δείχνει διαδρόμους γεμάτους ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου ντυμένο με προστατευτική στολή να περνάει πάνω από τρεις ανθρώπους πεσμένου στο πάτωμα.

Η νοσοκόμα έγραψε ότι το προσωπικό και οι ασθενείς «έμειναν» με τους ανθρώπους που αναφέρει ως «νεκρούς» -είναι καλυμμένοι με λευκά σεντόνια-, επειδή δεν είναι κανένας διαθέσιμος να τα απομακρύνει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας ειδικός λοιμωξιολόγος πέθανε από ανακοπή ενώ θεράπευε ασθενείς.

Σε άλλο βίντεο αμερικανός γιατρός προσεύχεται και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν.

A relative of mine from China just sent me this. Rows of police surrounds her residential block where a positive #coronavirus case was found. It was someone who returned from #wuhan. Now their entire family has been taken away. The whole block is now sealed off until 16th Feb. pic.twitter.com/N3GulTWDlh — Maree Ma (@maree_jun) February 2, 2020

This undercover journalist secretly filmed 8 bodies in 5 minutes in 1 hospital ward, #Wuhan, #China. Cause of death, #coronavirus.pic.twitter.com/6zmKvQusWq — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) February 1, 2020

Εξαντλούνται οι ιατρικές μάσκες

«Επείγουσα ανάγκη» από προστατευτικές ιατρικές μάσκες ανακοίνωσε πως έχει σήμερα η Κίνα καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό στη χώρα ξεπέρασε εκείνον που είχε αφήσει πίσω του ο SARS το 2002, ενώ περισσότερα από 17.000 είναι τα κρούσματα.

Ο φόβος που έχει προκαλέσει ο ταχύτατα εξαπλούμενος ιός στην πυκνοκατοικημένη χώρα του 1,4 δισεκατομμυρίου κατοίκων έχει οδηγήσει τους πολίτες στο να αποθηκεύουν προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο επίκεντρο της κρίσης, την πόλη Γουχάν, αναφέρει ελλείψεις σε εξοπλισμό προστασίας.

«Αυτό που έχει επί του παρόντος ανάγκη η Κίνα επειγόντως είναι οι χειρουργικές μάσκες, οι προστατευτικές στολές και τα προστατευτικά γυαλιά», ανέφερε κατά την ενημέρωση του Τύπου η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Χουά Τσουνίνγκ.

Το Νοσοκομείο Παίδων της Γουχάν ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμα: «Οι ιατρικές προμήθειες εξαντλούνται-βοήθεια!», σύμφωνα με το BBC.

Σε πλήρη λειτουργία τα κινεζικά εργοστάσια μπορούν να κατασκευάζουν περίπου 20 εκατομμύρια μάσκες την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι χώρες, ανάμεσά τους η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, το Καζακστάν και η Ουγγαρία, έχουν δωρίσει ιατρικές προμήθειες.

Νωρίτερα ο Τιάν Γιουλόνγκ του υπουργείου Βιομηχανίας δήλωσε ότι οι αρχές προγραμματίζουν να εισαγάγουν μάσκες από την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι τα εργοστάσια επιστρέφοντας στην παραγωγή μετά τις διακοπές για την κινεζική Πρωτοχρονιά λειτουργούν με ρυθμό παραγωγής «μεταξύ του 60% και 70%».

Πέραν της Χουμπέι, της επαρχίας αυτής των τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων κατοίκων στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, πολλές άλλες επαρχίες και πόλεις ανά την Κίνα έχουν καταστήσει υποχρεωτική τη μάσκα σε δημόσιους χώρους.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Γκουανγκντόνγκ–η πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας–η Σετσουάν, η Τσιανγκσί, η Λιαονίνγκ και η πόλη Ναντζίνγκ με πληθυσμό που συνδυαστικά ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια.

Ξεπέρασαν τους 360 οι νεκροί

Έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση κρίσεων στην Υγεία, του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με σκοπό την καλύτερη θωράκιση της χώρας από την απειλή του κοροναϊού.

Στόχος της συνεδρίασης του ΕΣΥΔΥ είναι η γνωμοδότηση σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων και η διαμόρφωση προτάσεων σε θέματα στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία.

Έτσι, θα τεθεί επί τάπητος το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τον νέο κοροναϊό της Κίνας. Εάν κριθεί απαραίτητο από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, αναμένεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα ή να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις.

Μέχρι και σήμερα, ο κοροναϊός έχει κοστίσει τη ζωή σε 361 ανθρώπους στην Κίνα, ενώ καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος εκτός της χώρας, αφού ένας Κινέζος άφησε την τελευταία του πνοή στη Μανίλα.

Σύμφωνα με τη Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός αυξήθηκε σε 361 σε όλη την επικράτεια ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, κατά 57 από την προηγουμένη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι 56 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, εστία της επιδημίας, ενώ άλλος ένας καταγράφηκε στον δήμο της Τσονγκτσίνγκ (νοτιοδυτικά).

Εξάλλου ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων σε όλη την Κίνα αυξήθηκε κατά 2.829 ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο των κρουσμάτων είναι 17.205.

Ο αριθμός των θανάτων είναι πλέον υψηλότερος από εκείνον της επιδημίας του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (ΣΟΑΣ) την περίοδο 2002-2003. Το ΣΟΑΣ είχε στοιχίσει τη ζωή σε 349 ανθρώπους.

Με τον θάνατο ενός 44χρονου Κινέζου στη Μανίλα χθες Κυριακή, για τον οποίο ενημερώθηκε από τις υγειονομικές αρχές των Φιλιππίνων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΫ), ο συνολικός απολογισμός της επιδημίας ανέρχεται σε 362 νεκρούς.

Ο 2019-nCoV έχει επιβεβαιωθεί πως έχει εξαπλωθεί σε 24 χώρες.