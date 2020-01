Κενό γράμμα συνεχίζουν να αποτελούν η εκεχειρία και το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Η ένταση στην περιοχή χτυπά κόκκινο, με συγκρούσεις να καταγράφονται καθημερινά μεταξύ των δυνάμεων του Χαλίφα Χαφτάρ, που πολιορκεί την πρωτεύουσα, και των δυνάμεων του Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν καταγγελίες για παρουσία τουρκικών φρεγατών στη βορειοαφρικανική χώρα και αποστολή χημικών όπλων, με τον Ερντογάν να κάνει πράξη τα λεγόμενά του πως «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τον Χαφτάρ».

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και η ιστοσελίδα Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Παράλληλα, στον ανεπίσημο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού LNA στο Twitter έγινε αναφορά για «τουρκικές μονάδες και άρματα μάχης που αποβιβάστηκαν στην Τρίπολη και με προστασία από τις ταξιαρχίες Αλναβάσι και Αλράντα κινούνται προς την αεροπορική βάση της Μιτίγκα».

Intelligence Reports : Turkish unites and tanks have landed in #Tripoli with the protection of AlNawasi and AlRada and moving to Maitiga airbase #GNA . #Libya #Algeria #Tunisa #Egypt #Greece #Itlay #France .

Μετά τις εξελίξεις αυτές οι αρχηγοί των φυλών πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση, τα αποτελέσματα της οποία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ανεπίσημου λογαριασμού στο Twitter του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, η συνεδρίαση έγινε προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατάσταση έπειτα την εμφάνιση δύο τουρκικών φρεγατών ανοιχτά της πρωτεύουσας Τρίπολης και ειδικότερα των πληροφοριών για απόβαση τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, καταγγέλθηκε -σημαίνοντας συναγερμό στο στρατόπεδο του Χαφτάρ- πως η Τουρκία έχει προμηθεύσει τις δυνάμεις του Σαράτζ με χημικά όπλα παρόμοια με αυτά που καταγγέλθηκε πως χρησιμοποίησε και στον πόλεμο στη Συρία.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, μοιράστηκαν 60.000 αντιασφυξιογόνες μάσκες στους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών, αλλά και στα επιτελεία των μεγάλων πόλεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ενδεχόμενο που δεχτούν επίθεση με χημικά.

After numerous reports of #Misrata militias transporting chemical weapons (mustered gas) from deposits within the city to #Tripoli

Under the supervision of Turkish forces the #LNA has commissioned sending The chemical weapon detergent company with 60,000 gas masks to Tripoli pic.twitter.com/qKip7K08HK

— M.LNA (@LNA2019M) January 29, 2020