Έκτακτη συνεδρίαση των αρχηγών των φυλών λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ώρες στη Λιβύη μετά τις προκλήσεις της Τουρκίας με την αποστολή δύο φρεγατών στη χώρα. Η ένταση στην περιοχή χτυπά κόκκινο, με συγκρούσεις να καταγράφονται καθημερινά μεταξύ των δυνάμεων του Χαλίφα Χαφτάρ, που πολιορκεί την πρωτεύουσα, και των δυνάμεων του Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ανεπίσημου λογαριασμού στο Twitter του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, η συνεδρίαση γίνεται προκειμένου να συνεκτιμηθεί η κατάσταση έπειτα την εμφάνιση δύο τουρκικών φρεγατών ανοιχτά της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου είναι η έδρα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, του πρωθυπουργού Φαγιέζ αλ Σάρατζ αλλά και ειδικότερα των πληροφοριών για απόβαση τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή.

Emergency meeting of libyan tribe leader in Bin walid following the news of Turkish forces landing in Tripoli port.#Libya #LNA #GNA pic.twitter.com/lT6LgghR8Q — M.LNA (@LNA2019M) January 29, 2020

Φωτογραφίες με τις φρεγάτες

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και η ιστοσελίδα Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Two Turkish Navy Gabya class frigates have appeared off the coast Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/guF1PtfASL — Libya Review (@LibyaReview) January 29, 2020

Παράλληλα, στον ανεπίσημο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού LNA στο Twitter αναφέρεται: «Τουρκικές μονάδες και άρματα μάχης αποβιβάστηκαν στην Τρίπολη και με προστασία από τις ταξιαρχίες Αλναβάσι και Αλράντα κινούνται προς την αεροπορική βάση της Μιτίγκα».

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά ούτε και έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε επίσημα αναφορικά με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στη Λιβύη.

Το μήνυμα Ερντογάν

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, είπε ότι η Αγκυρα θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Λιβύη για να εκπαιδεύσει τις δυνάμεις που είναι πιστές στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας.

Είχε στείλε δε το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνος τους «αδελφούς Λίβυους» σε μία τέτοια δύσκολη στιγμή.

Πληροφορίες για χημικά όπλα

Παράλληλα, οι πληροφορίες πως η Τουρκία έχει προμηθεύσει τον GNA με χημικά όπλα παρόμοια με αυτά που καταγγέλθηκε πως χρησιμοποίησε και στον πόλεμο στη Συρία σήμανε συναγερμό στο στρατόπεδο του LNA.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, μοιράστηκαν 60.000 αντιασφυξιογόνες μάσκες στους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών, αλλά και στα επιτελεία των μεγάλων πόλεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ενδεχόμενο που δεχτούν επίθεση με χημικά.

Οπως είναι φυσικό, τα νέα έχουν θορυβήσει τους αμάχους, που εδώ και πολλές εβδομάδες παραμένουν οχυρωμένοι και αποκλεισμένοι βλέποντας τις προμήθειες να στερεύουν.