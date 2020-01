Σε ένα νέο κύκλο συζητήσεων για την αστυνομική βία έχει μπει η Γαλλία, με τα περιστατικά που έχουν έρθει στο φως από τις αρχές του 2019 – με τις κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» – έως τις τωρινές διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό να προκαλούν αναβρασμό στους πολίτες.

Και μπορεί οι διαδηλώσεις και οι απεργίες για το συνταξιοδοτικό να έχουν μειωθεί, μετά την υποχώρηση της κυβέρνησης για το όριο ηλικίας, εξακολουθούν όμως να συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, καθώς η λαϊκή οργή στρέφεται προς την Αστυνομία.

Μάλιστα, την Τετάρτη – 42η συνεχόμενη μέρα της απεργίας – συμμετείχαν στις απεργίες και στελέχη της ίδιας της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, τα μέλη του… CSI της Γαλλίας, ήτοι οι εγκληματολόγοι και οι επιστήμονες της γαλλικής αστυνομίας, απέργησαν με πρωτότυπο τρόπο σε διάφορες γαλλικές πόλεις.

Πέρα, όμως, από το συνταξιοδοτικό, οι διαδηλωτές πλέον εκδηλώνονται ανοιχτά ενάντια της Αστυνομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη της κινητοποίησης των «κίτρινων γιλέκων», 1.742 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί – πάνω από 300 σοβαρά – από την αγριότητα των αστυνομικών.

Τις τελευταίες ημέρες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει ανάρπαστο ένα βίντεο που παρουσιάζει έναν αστυνομικό να πυροβολεί με σφαίρα από καουτσούκ σχεδόν εξ επαφής έναν διαδηλωτή.

Σε ένα άλλο βίντεο, καταγράφεται αστυνομικός να βάζει τρικλοποδιά σε μία διαδηλώτρια.

How sadistic are #Macron's Riot Police thugs?

The girl almost bashed her head in on the metal pole. All so the police could have a laugh.

From Thursday's #greve9janvier protest

Why are EU & BBC still silent on Macron's barbarity?#greve11janvier pic.twitter.com/6EP6dhuYw3

