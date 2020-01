Σε ισχύ φαίνεται πως βρίσκεται η εκεχειρία στη Λιβύη, αφού οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, την αναστολή της επιχείρησής τους για την κατάληψη της Τρίπολης από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ).

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) του Χάφταρ ανακοίνωσε χθες ότι κηρύσσει εκεχειρία στη δυτική Λιβύη, μια περιοχή που περιλαμβάνει και την Τρίπολη, από τις 00:01 σήμερα Κυριακή (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με την ΚΕΕ να συμφωνεί.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σήμερα τα ξημερώματα η ΚΕΕ, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη, ανέφερε: «Σε απάντηση στην έκκληση του Τούρκου και του Ρώσου προέδρου για κατάπαυση του πυρός ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσε εκεχειρία ξεκινώντας από τις 00:00 της 12ης Ιανουαρίου».

After many calls form the Russian , UAE ,Egypt , France , German , UK ,Italy presidential offices #LNA has accepted a cease-fire.

